Knappenverein Bad Grund lädt zur Grillfeier am 9. Oktober ein

Bad Grund (kip) Alle Mitglieder des Knappenvereins Bad Grund hat Vorsitzender Gerd Hintze zur Grillfeier am Sonntag, 9. Oktober, im Freizeitgelände des Harzklubs Gittelde herzlich eingeladen. Die traditionelle Grillfeier im Herbst beginnt um 12 Uhr. In diesem Jahr gibt es Leckereien vom Grill und kühles Nass.

Vorsitzender Gerd Hintze bittet um Anmeldung bis zum 30. September unter Telefon (05327)

86 95 67.

