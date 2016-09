Sozialverband Bad Grund lädt zu verschiedenen Veranstaltungen ein

Sozialverband Bad Grund lädt zu verschiedenen Veranstaltungen ein



Bad Grund (kip) Vorsitzender Harald Riedel erinnert an die verschiedenen Veranstaltungen des SoVD Bad Grund. So ist am 5. Oktober ein Herbstausflug nach Hannover mit Modenschau und Besichtigung einer Schokoladenfabrik geplant.

Am 19. November findet das alljährliche Herbstknobeln im Schützenhaus statt und zum 3. Dezember wird zur Weihnachtsfeier im Gemeindehaus am Eichelberg mit einer gemeinsamen Kaffeetafel eingeladen.

Am 7. Dezember soll der Weihnachtsmarkt in Hameln besucht werden.

Anmeldungen und Auskünfte geben gern Elke Braatz, Telefon (05327) 2486, Renate Görlitz, Telefon (05327) 573 13, und Vorsitzender Harald Riedel, Telefon (05327) 2178.

Gefällt mir