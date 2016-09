SoVD Gittelde-Windhausen fährt am 16. Oktober nach Hannover und Celle

Gittelde/Windhausen (kip) Der Sozialverband Gittelde-Windhausen plant für seine Mitglieder und Freunde am Sonntag, 16. Oktober, eine Tagesfahrt mit Besuch der Firma Wenatex in Hannover-Langenhagen und nach Celle. Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Gittelde, Feuerwehrhaus, um 7.35 Uhr in Teichhütte, Haltestellen Sägemühlenstraße und Thüringer Straße, sowie um 7.40 Uhr in Windhausen, Haltestelle "Alte Burg" Obere Harzstraße, vorgesehen.

Vorsitzender Günter Cloppenburg und sein Helferteam haben folgendes Programm ausgearbeitet: Besuch der Firma Wenatex in Hannover-Langenhagen mit einem gemeinsamen Frühstück, anschließend Information über die Produkte der Firma mit einem kleinen Werksverkauf von Landhausmoden und Alpenkräuterprodukten. Nach einem Imbiss zur Mittagszeit ist eine Weiterfahrt zum Orchideenparadies in Celle vorgesehen. Es ist das größte Orchideenparadies in Norddeutschland. Im Café Müller ist der Tisch zur Kaffeezeit gedeckt. Die Rückfahrt ist etwa um 17 Uhr geplant. Die Rückkehr in Gittelde-Windhausen wird gegen 18.30 - 19 Uhr sein.

Eine Anmeldung zu dieser Tagesfahrt wird bis zum 14. Oktober von Brigitte Berkefeld, Telefon (05327) 4723, oder von Angelika Fischer, Telefon (05327) 869 45 86, entgegengenommen.

