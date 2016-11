SoVD Bad Grund fährt am 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt in Hameln

Bad Grund (kip) Der SoVD Bad Grund lädt alle Mitglieder zu einer Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Hameln am Mittwoch, 7. Dezember, ein. Die Abfahrt ist um 8.50 Uhr ab Bushaltestelle Taubenborn und um 9 Uhr ab Bushaltestelle Rotte vorgesehen.

Anmeldungen nehmen Elke Braatz, Telefon (05327) 2486, Renate Görlitz, Telefon (05327) 57313, und Vorsitzender Harald Riedel, Telefon (05327) 2178, ab sofort entgegen.

