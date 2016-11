Kinder werden zum weihnachtlichen Malwettbewerb eingeladen

Bad Grund (kip) Alljährlich in der vorweihnachtlichen Zeit lädt das Restaurant "Europa", Clausthaler Straße 5, Bad Grund, Kinder bis zu zehn Jahren zu einem Malwettbewerb ein. Alle von den jungen Künstlern gemalten Bilder, die am Wettbewerb teilnehmen sollen, sind bis zum 20. Dezember im Restaurant "Europa" abzugeben.

Auf der Rückseite der Bilder sollen der Vor- und Zuname, die Anschrift und das Alter des am Wettbewerb teilnehmenden Kindes vermerkt sein.

Alle rechtzeitig abgegebenen Bilder werden im Restaurant "Europa" ausgestellt und von einer Jury bewertet. Jannis Aidonis lobt für diesen Malwettbewerb wertvolle Preise aus. Die am Wettbewerb teilnehmenden Kinder oder deren Eltern werden über die Siegerehrung mit Preisübergabe benachrichtig.

