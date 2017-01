Jannis lädt zum Knobeln am 21. Januar und zum Skat am 29. Januar ein

Bad Grund (kip) Zum Knobeln am Samstag, 21. Januar, und zum Skat am Sonntag, 29. Januar, jeweils 15 Uhr, lädt Jannis ins Restaurant "Europa", Clausthaler Str. 5, Bad Grund, ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

