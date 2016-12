Adventsflohmarkt überaus gut besucht

Bad Grund (kip) Der am 2. Adventssamstag durchgeführte Adventsflohmarkt auf dem Hof des Fuchsbau fand überaus reges Interesse. Trotz mehrerer Weihnachtsfeiern örtlicher Vereine war der Adventsflohmarkt sehr gut besucht. Cord Asche: "Wegen dieser großen Resonanz werden wir zwischen Weihnachten und Silvester noch einmal zu einem Flohmarkt einladen. Dieser Flohmarkt hat gezeigt, dass Einwohner und Gäste auf derartige Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit warten."Ein Highlight an diesem Nachmittag war eine in blau gehaltene Torte mit dem Datum dieses Abendflohmarktes. Manches Schnäppchen wurde an diesem Nachmittag gemacht. Auch das Selbstgemachte und Selbstgebastelte fand großen Anklang. Mancher Besucher fand sogar ein passendes Weihnachtspräsent.FotoBG 639Adventsflohmarkt auf dem Hof des Fuchsbaus.