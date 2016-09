DRK Bad Grund führt Kleidersammlung am 24. September durch

Bad Grund (kip) Jeweils im Frühjahr und im Herbst führt das DRK Bad Grund in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Osterode eine Kleidersammlung durch. Sammelbeutel sind in den örtlichen Geschäften ausgelegt.

In diesem Herbst werden die ausgegebenen Sammelbeutel am Samstag, 24. September, ab 7.30 Uhr bis zur Dunkelheit abgeholt.

Es wird gebeten, die in Sammelbeutel eingelegten Kleiderspenden gut sichtbar ab 7.30 Uhr, an den Straßenrand zu stellen. Bis zum Eintritt der Dunkelheit werden diese Sammelbeutel eingesammelt. Es wird auch bei schlechter Witterung gesammelt.

Gesammelt wird Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Strümpfe und Unterwäsche, Wäsche, Woll- und Strickwaren, Wolldecken, Wollsachen, Federbetten, alte Hüte, Pelze und Haushaltswäsche aller Art. Es wird gebeten, dass Schuhe paarweise gebündelt werden.

Weitere Information gibt gern die Vorsitzende des DRK Bad Grund Gudrun Koch, Telefon (05327) 1830.

