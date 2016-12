Mond Venus Begegnung - Kamera-Experimente

Die Sonne war schon hinter den Hügeln verschwunden, es war noch nicht genug duster - der Mond war zwar sichtbar, nicht aber die Venus für meine Augen.Ich machte 16:20h auf dem Seerandweg die ersten Bilder mit dem 105mm 1:2,8 Makro an der Knipse - am PC sah ich dann, dass die schöne Venus doch schwach erkennbar auf den Fotos ist.Daheim klemmte ich die Kam auf das Stativ. Vom Balkon aus versperrten Häuser die Sicht, optional hatte ich noch den Blick aus dem Küchenfenster in Richtung Süden frei - durch das geschlossene Fenster erschienen aber auf den Fotos leichte Lichtdoppelungen - so was geht nicht......Also Fensterbrett abgeräumt und weitere Versuche gestartet - erst noch mit dem 105mm Makro dann mit der 50mm 1:1,8 Festbrennweite - da kommt viel Licht durch.Venus ist auf den ersten (Such)Bildern mit der 'Lupe' zu finden - sucht mal................