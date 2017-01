"The Bombastics" - Die beste Clownband der Welt im BAC-Theater

, unverbesserliche Rampensäue und wahre Entertainer beglücken mit ihrer Lust am clownesken Spiel und an der Improvisation.aus Balkanblues, Punkabilly, Italoswing und Clownbeat bringen sie alles auf die Bühne, was Laune macht., mitreißend interpretiert und fetzig dargeboten. The Bombastics überzeugen durch ihr musikalisches Können, sind aber viel mehr als nur eine Band., bestehend aus professionellen Musikern mit Clownsausbildung, begeistert mit seinem Können und seiner Vielseitigkeit. Die drei Charaktere sind skurril, überraschen durch Spielwitz und Situationskomik, betören mit ihrem herzhaften Humor und packen das Publikum mit Spontanität und Einfallsreichtum.

The Bombastics - Ein Garant für gute Laune!

15,- €7,- €Buchhandlung Aumann, Schloßstr. 5, 34454 Bad ArolsenTicket-Hotline: 05691 3553 (Montags bis Freitags: 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr)