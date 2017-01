STATT-Theater Mengeringhausen - Neues vom Räuber Hotzenplotz

Bad Arolsen : Theaterladen |

Neues vom Räuber Hotzenplotz

Ein Puppentheater für Klein und Groß

von Ottfried Preußler



Regie: Erika Pallagst, Nicole Bartmann und Susanne Wirtz

Rechte: Verlag für Kindertheater,Hamburg



Premiere: 23. April 2017 um 15:00 Uhr



Neuer Theaterladen, Ritterort 1



Weitere Vorstellungen: 29.04.; 05.05 und 06.05.2017 jeweils um 17:00 Uhr,

sowie am 30.04. und 07.05.2017 jeweils um 15:00 Uhr

Sonderaufführungen für Gruppen auf Anfrage

Kartenservice: 05691 / 8 84 96 88



Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt es eine Fortsetzung mit den Original Hohnsteiner Kasperfiguren: Neues vom Räuber Hotzenplotz!

Der Räuber ist wieder da. Er hat sich einfach aus dem Gefängnis, dem städtischen Spritzenhaus, befreit. Dazu brauchte er nur Wachtmeister Dimpfelmoser zu überlisten- natürlich mit vielen Tricks und Ideen- und ihn in Unterhose stehen zu lassen. Ja und nun, endlich in Freiheit, will er endlich richtig zulangen.Kleine Räubereien sind ihm zu wenig. Kurzerhand entführt er die Großmutter um Lösegeld zu erpressen.555,55 Mark müssen bezahlt werden, sonst, sonst, sonst.....

Der mutige Kasperl und sein Freund Seppel eilen herbei um die Großmutter zu befreien und den Räuber wieder zurück ins Spritzenhaus zu bringen. Frau Schlotterbeck, die Wahrsagerin ist ihnen dabei eine große Hilfe. Bis es ihnen schließlich gelingt, Hotzenplotz zu fangen, warten zahlreiche Abenteuer, Verfolgungsjagden und Aufregungen auf alle Beteiligten und die Zuschauer.

Lustiges Puppentheater für Klein und Groß!