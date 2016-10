Statt-Theater Mengeringhausen "Männerhort"

Männerhort geht in die Verlängerung



Wegen der großen Nachfrage bietet das Statt-Theater im kommenden Jahr Zusatzvorstellungen seiner aktuellen Komödie "Männerhort" an.

Sie finden am 20. 21. 22. 27. 28. und 29. Januar um jeweils 20:00 Uhr im Theaterladen in Mengeringhausen statt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. Dezember.

Dann sowie am 13. und 15. Dezember ist das Karten Telefon von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter 05691- 8849688 geschaltet.

Die aktuellen Vorstellungen des Männerhort waren binnen weniger Stunden ausverkauft gewesen. Mehr Informationen zur Produktion gibt es unter:



www.statt-theater-mengeringhausen.net