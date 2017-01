Statt-Theater Mengeringhausen DAK Livelesung in der Buchhandlung

Schräger Geburtstag

10 Jahre Dienstagabend-Klub – Runde 2



Live-Lesungen des STATT-Theaters



Leitung: Erich Müller, Constanze Neuse, Karin Schäfer



Lesungen im Herbst 2017: 24.10. / 31.10. / 07.11.2017 jeweils um 19.30 Uhr



Buchhandlung Kirstein, Bahnhofstraße 7, Bad Arolsen



Unkostenbeitrag: 1 Euro für Tee und Gebäck

Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: 05691/2224



Nun ist es soweit: Der beliebte Dienstagabend-Klub kann seinen zehnten Geburtstag feiern und mit einer Reihe heiterer Herbstlesungen die Zuhörerschar erfreuen. Geboten wird unter der Leitung von Erich Müller, Constanze Neuse und Karin Schäfer ein bunter Reigen humorvoller bis skurriler Literatur, die zum Lachen sowie zum Nachdenken anregt. Das Ensemble präsentiert also ein perfektes Mittel gegen trübe Herbstabende. Das eine oder andere Lied verspricht zusätzliches Amüsement. Ort der Veranstaltungen ist in bewährter Weise Buchhandlung Kirstein, Bahnhofstr. 7, Bad Arolsen.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Am Ende jeder Lesung werden wieder Freikarten für eine aktuelle Produktion des STATT-Theaters verlost.



