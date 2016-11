Landau: Autorenlesung und Vorlesetag

Bad Arolsen : Stadtbücherei Landau |

30 Jahre Stadtbücherei und der bundesweite Vorlesetag rücken Bücher und Illustrationen in den Fokus: "Landau liest" heißt es am Freitag, 18. November, und eine Autorenlesung ist für Donnerstag, 24. November, geplant. Lies doch mal vor… Beim Vorlesetag lädt der Förderverein für Jung und Alt Kinder und Jugendliche in die Bücherei im Rathaus und die Grundschule ein. Am Freitag, 18. November, von 16 bis 17.30 Uhr sind Lieblingspassagen aus Lieblingsbüchern zu hören, werden Geschichten zu Bilderbüchern erzählt.



Einzelne Blöcke in gemütlicher Runde machen es möglich, jederzeit dazuzukommen und wieder zu gehen. Der Förderverein sucht noch Vorleser - Erwachsene, Jugendliche und Kinder -, die sich unter 05696/995126 oder 9959598 melden können. Eine Liste gibt später Aufschluss darüber, was wann zu hören ist. Autorenlesung Ein langer Marsch ist Thema bei der Autorenlesung mit Bildvortrag, die die Stadtbücherei zu ihrem 30-jährigen Bestehen für Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr im Torbogen plant. Sabine Marthiensen liest aus ihrem Buch "Noch 29 cm - Ein Buch über das Leben - und die Reise dorthin".



Sie durchquerte Deutschland von Oberstdorf bis Flensburg zu Fuß und ohne Geld. "Angst vor dem Unbekannten, schmerzende Füße und die Wildnis bringen sie dabei an ihre Grenzen. Aber die Erfahrungen und die Hilfsbereitschaft, die sie auf ihrer Reise erlebt, wiegen alles wieder auf", heißt es in der Einladung. Die Reise endete zunächst in Flensburg, später in Landau, wo Sabine Marthiensen seit 2015 lebt. Der Eintritt ist frei.