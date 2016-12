Bergstadt Landau: Silvesterball mit "Dinner for Guste"

Bad Arolsen : Rathaussaal Landau |

Eigentlich warten an Silvester alle auf Mitternacht, doch beim Silvesterball der Schützengilde Landau dürfte das in diesem Jahr anders sein: Zu gut ist der abgewandelte Klassiker „Dinner for one“ in Erinnerung geblieben, der beim Familienabend 2010 Premiere gefeiert hatte – mit stehenden Ovationen.