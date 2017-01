BAC-Kino "Mein Herz tanzt" - Prädikat besonders wertvoll

"Mein Herz tanzt" spielt zwischen 1982 und 1992 in Israel und ist zunächst eine mitreißende Liebesgeschichte zwischen dem jugendlichen Araber Eyad und seiner jüdischen Mitschülerin Naomi, die aber bei den Eltern der beiden auf Widerstand stößt.Ein zweiter Handlungsstrang ist die Freundschaft zu seinem besten Kumpel Yonatan, der an einer unheilbaren Muskelerkrankung leidet.Und, das ist das Besondere, stets ist das Politische in beiläufig eingestreuten Szenen Teil der Geschichte, denn Israels bekanntester Filmemacher Eran Riklis ("Lemon Tree") liebt es, mit Herz, Humor und Leichtigkeit, den Irrwitz auszustellen, der seit Jahrzehnten bis heute den Alltag der Region bestimmt. Davon findet er im Zusammenleben bzw. Nicht-Zusammenleben zwischen Arabern und Juden jede Menge.(1,6 Millionen Palästinenser wohnen in Israel, das sind etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung.)Die virtuose Inszenierung bedient ein großes Register von leichtfüßig dahinperlenden Tönen bis zu düsterwehmütigen Klängen.Der Film schlägt sich auf keine Seite und verteufelt nichts und niemanden und ruft damit zu Veränderung, zu Toleranz und mehr Verständnis für die jeweils andere Seite auf."Mein Herz tanzt" ist gleichzeitig Suche nach kultureller Identität, Liebesfilm und einer der glänzendsten und engagiertesten Filme zum Nahost-Konflikt - ein Meisterwerk.Regie: Eran Riklis - Drehbuch: Sayed Kashua - Darsteller: Tawfeek Barhom, Danielle Kitzis, Yaël Abecassis, Michael Moshonov - Prädikat besonders wertvollIsrael / Deutschland / Frankreich 2014 - 105 Minuten - FSK-Freigabe: 6 Jahre5,- €3,- €