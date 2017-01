Gerührt - nicht geschüttelt - dann gepustet..........

Zutaten:Winter, mit Tagestemperaturen unter - 5°C; Sonne, keinen Windeinen passenden Platz für die weiteren Zutaten1 Tasse Wasser + 2 EL Zucker = verrühren, bis der Zucker aufgelöst ist2 EL Spülmittel = dazu , verrührenTrinkhalme (zum Pusten)Kamera zum Experimentieren, evtl. 1 StativMit jegliche Art Kamera kann man es versuchenWarme Kleidung und Schuhe, besonders Handschuhe nicht vergessen - da die Suchgefahr des Experimentes sehr hoch ist, kann die Aktion schon mal länger dauern.Und Achtung: die Kamera, wenn sie vor dem Bauch hängt, vor den klebrigen Tropfen schützen.Dann: vorsichtig schöne Kugeln - nicht zu große - auf einen passenden Platz pusten (ein Geduldspiel, viele wollen überhaupt nicht so wie sie sollen) und kurz warten, bis die Eiskristalle beginnen zu wachsen........los geht die Knipserei.........Die Kugeln halten eine gute Weile so durch, man kann sich Zeit lassen - eine eisige Kugel blieb über 1 Stunde heile.Ich hatte auf meinem Balkon heute einen komfortablen Platz, die Tannenzweige über der Vogelfutterstelle boten eine prima Auflage für die Kugeln. Bis zum Mittag war gutes Gegenlicht und nur ein leichter Windhauch - perfekt, heute endlich mal die 'gefrosteten' Seifenblasen auszuprobieren.Ich habe die Fotos mit dem 105mm Makro-Objektiv gemacht - ohne Stativ, da ich dauernd in Bewegung war und meinen Blickwinkel auf die Kugeln verändert habe.Einstellungen meiner Nikon war A (Zeitautomatik) - Blende von f 3.5 oder bis zu f 22 - ISO 100 /ISO 400 - eine Stufe abgeblendetEs sind viele Bilder geworden (in gut eineinhalb Stunden) und für dem Anfang bin ich mit etlichen ganz zufrieden. Einige Tage ist dieses Wetter - kalt und sonnig - noch vorhergesagt - es bleibt/ist Zeit zum üben.Das letzte Foto ist nicht (so) 'perfekt' - ich wäre, hochkonzentriert auf meine Fotoaktion, mehrmals über den kleinen schwarzen Hopserle vor meinen Füßen fast gestolpert - der hat doch keine Scheu mehr vor mir ...............