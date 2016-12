AWO Bad Arolsen: Advent ist Zeit schenken

Schnell noch eine Krawatte kaufen, Computerspiele oder Silberketten. Und kiloweise Festtagsessen.Denn was zählt sind doch nicht diese Dinge, sondern was zählt ist es, seine Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen! Was zählt ist es, anderen Menschen seine Zeit zu schenken.Mitglieder haben Adventsgeschichten vorgelesen und der Helser Kirchenchor hat mit seinen Adventsliedern den ganzen Zauber des Advents wiedergespiegelt. Der Abschluss der Feier stand ganz im Zeichen der Weihnachtsdekorationen. Denn diese tragen dazu bei dass die Vorweihnachtszeit so besonders ist. Neben der Geruch nach Plätzchen und Glühwein, die viele Lichter an Bäumen, Fenstern und Türen, bescheren diese Dekorationen ein weihnachtliches Gefühl. Beim Bingo-Spiel war ein schöner Holzschnitt zu gewinnen und anschließend verteilte der Weihnachtsmann selbst gebastelte Geschenke.Mit dem Wunsch nach Gesundheit und Frieden, Glück, Liebe und Fröhlichkeit sind dann die Teilnehmer verabschiedet worden. Für die AWO Bad Arolsen war dies der Abschlussveranstaltung für das Jahr 2016, aber die Mitglieder freuen sich bereits auf die Aktivitäten im nächsten Jahr 2017.