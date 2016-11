Aystetten : Haus St. Martin |

info@musikschule-aystetten.de







"Get into the flow!"

„Flow (englisch „Fließen, Rinnen, Strömen“) bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung (Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit („Absorption“), die wie von selbst vor sich geht – auf Deutsch in etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust“ (Quelle: wikipedia).

Die Contact Improvisation und die Tanzimprovisation sind für mich die idealen Tanzformen, um diesen „flow“ zu erleben. Wir spielen z.B. mit Gewicht (Lehnen, leichte Hebefiguren), Dynamik (schnelle, langsame, kraftvolle und fließende Bewegungen) und Führen und Folgen (bewegen und bewegt werden).

Angeleitete Übungen und das freie Experimentieren schaffen kreative Spielräume und im besten Falle das genussvolle „Flow“-Erlebnis“.



Teilnehmer: Jugendliche ab 12 Jahre/ Erwachsene