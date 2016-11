Schwimmteam unterstützt Schwaben beim Bayerischen Bezirksvergleichswettkampf

Bezirksvergleich Haunstetten

Vereinsmeisterschaft Neusäß

Der 5. Bezirksvergleichswettkampf fand dieses Jahr in Haunstetten statt. Im Vorfeld wurden Schwimmer und Schwimmerinnen der Jahrgänge 06-08 aus ganz Schwaben zu einem Sichtungsschwimmen eingeladen und wie im Falle von Elena Moreira dos Santos, Guiliana Cecini und Sebastian Wienand, alle Jahrgang 2007, für den Bezirkevergleich nominiert.Sie ergänzten somit für das Schwimmteam Neusäß das schwäbische Team, in dem auch Kinder aus Augsburg, Lindau und Kaufbeuren mitschwammen.Insgesamt holte der Bezirk Schwaben einen guten dritten Platz.Gleichzeitig fand im heimischen Titania Bad in Neusäß die Vereinsmeisterschaft des Schwimmteams statt. Bei guter Stimmung wetteiferten die Schwimmer über verschiedene Strecken um die beste Zeit.Diesmal waren neben den Kindern und Jugendlichen auch besonders viele Mastersschwimmer an den Start gegangen und trauten sich, bei einem Wettkampf ihr Können unter Beweis zu stellen.Die Siegerehrung findet traditionell erst bei der Weihnachtsfeier im Dezember statt.