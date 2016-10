Noch ein letztes Mal für den guten Zweck laufen gehen

Als Austragungsort für die letzte Runde des Nordic-Walking Kleeblattlaufs steht Anhausen auf dem Programm. Am Samstag, den 15. Oktober, um 14 Uhr, sind alle Laufbegeisterten herzlich eingeladen, am 5. Lauf dieses Jahres teilzunehmen. Vor dem Start wird der komplette Betrag, der durch den Verkauf der Laufpässe und Spenden zusammengekommen ist, an die Kartei der Not übergeben.



Im Anschluss startet der 5. Kleeblattlauf an der Sportgaststätte am Sportplatz in Anhausen. Die drei Walking-Strecken verlaufen wie die letzten Male durch den Naturpark-Augsburg – Westliche Wälder. Die gute Beschilderung an den Strecken informiert sowohl über die Verläufe, als auch die beste Lauftechnik.



Alle Läufer, die bereits an zwei oder mehr Terminen teilgenommen haben und die dazugehörigen Stempel auf dem Laufpass besitzen, können nach dem letzten Lauf an einer Verlosung teilnehmen und attraktive Preise der Sponsoren gewinnen.

