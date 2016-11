Königsbrunner Boogie-Tänzer starten für Deutschland bei Weltmeisterschaft

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Es ist für jeden Sportler ein Höhepunkt, für Deutschland auf einer Weltmeisterschaft starten zu dürfen. Dieses Jahr schafften zwei Boogie-Paare des TSC dancepoint e.V. aus Königsbrunn die Nominierung zur Weltmeisterschaft in Schaffhausen. Sie machten sich stolz auf den Weg und hatten sich einiges vorgenommen. Mit gemischten Gefühlen kamen sie zurück.

In der Main Class starteten Kathrin und Christian Adler mit gewohnt guter Leistung und standen nach der langsamen Vorrunde auf einem vielversprechenden 20. Platz. In der schnellen Vorrunde konnten sie sich dann aber nicht mehr verbessern und rutschen auf den 24. Platz ab. Damit mussten sie die Hoffnungsrunde tanzen, um noch eine Chance auf die Teilnahme an den Finalrunden zu haben. Trotz fehlerfreier Runde schieden sie auf Platz 30 aus dem Wettbewerb aus.Dagmar und Thomas Adler, ihrem Trainerpaar beim TSC dancepoint e.V., ging es in der Senior Class nur wenig besser. In der ersten Runde wurden sie 12. und konnten sich damit Hoffnungen auf das Halbfinale machen. In der Hoffnungsrunde rutschten sie dann zwei Plätze nach hinten und verpassten damit die Finalrunden knapp. Mit dem 14. Platz belegten sie einen Platz im Mittelfeld des starken Teilnehmerfeldes. Schade für das Paar, das derzeit in der Weltrangliste auf den 4. Platz steht.Die Brunnenstädter wollen sich davon jedoch nicht entmutigen lassen und nehmen dieses Abschneiden als Ansporn, bei der Deutschen Meisterschaft, die schon am 26. November 2016 im eigenen Clubheim in Königsbrunn stattfindet, vor heimischem Publikum nochmal alles zu geben. Kathrin und Christian Adler sind auf Grund der großen Erfolge der letzten Jahre und des guten Saisonverlaufs Titelanwärter in der Main Class A. Für diesen Saisonabschluss der Boogie-Turniertänzer gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Informationen zum Turniertag finden Sie auf der Homepage des TSC dancepoint unter http://www.tsc-dancepoint.de/dm-sdm-boogie