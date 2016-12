Herren und Damen des TSV Steppach beschließen das Sportjahr 2016 erfolgreich

Damen Bezirksliga Mitte.

Herren I.

Herren II.

Herren III.

Im letzten Spiel des Jahres 2016 hatten die Damen den ESV Augsburg 2 zu Gast. Der Anfangspaarung des TSV gelang ein Start nach Wunsch, mit 2:0 Punkten und einem Plus von 148 Holz wurden die Weichen Richtung Sieg gestellt. Nachdem die Schlusspaarung ihre Gegner ebenfalls klar beherrschte, war das Spiel in trockenen Tüchern. Das Endergebnis lautetePunkte undHolz. Beste Spielerin des TSV Steppach und zugleich Tagesbeste warmitHolz.Im Spitzenspiel gegen den SSV Bobingen konnte die erste Mannschaft erneut ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Nach einem Vorsprung von 35 Holz und 2:0 Punkten blieb es auch im Mittelabschnitt spannend. Die überragenden 600 Holz von Fabian Funkenhauser konnte die Paarung des TSV durch eine ausgeglichene Leistung zum Zwischenstand von 3:1 Punkten und 2235:2197 Holz egalisieren. Durch eine starke Leistung der Schlusspaarung konnte ein letztlich ungefährdeter Sieg mitPunkten undHolz nach Hause gespielt werden. Mannschaftsbester warmitHolz.Einmal mehr war das Erfolgsrezept die Ausgeglichenheit der Mannschaft. Damit kommt bei den Heimspielen der Aufstellungsvorteil des Gegners nicht entscheidend zum Tragen.Im letzten Spiel des Jahres konnte die zweite Herrenmannschaft auf den schwer zu spielenden Bahnen der SpVgg Deuringen nicht an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Trotz eines Starts nach Wunsch mit 2:0 Punkten und einem Plus von 71 Holz, konnte die Mittelpaarung ihren Gegnern nicht Paroli bieten und geriet mit 41 Holz in Rückstand. Der Schlusspaarung gelang es zwar den Rückstand zu verkürzen, letztendlich musste man sich aber mitHolz undPunkten knapp geschlagen geben.Tagesbester mit sehr gutenHolz warAuf ihren Heimbahnen konnte die dritte Mannschaft das erste Rückrundenspiel gegen den FC Haunstetten klar für sich entscheiden. Bereits die Startpaarung erspielte sich einen mehr als beruhigenden 2:0 Punktevorsprung bei einem Plus von 124 Holz. Die Schlusspaarung knüpfte an die gezeigten Leistungen an und konnte letztlich einen Sieg mitPunkten undHolz feiern. Tagesbester mit hervorragendenHolz war unser Jugendspieler