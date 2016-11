Für Deutschland bis nach Moskau

Augsburg : TSC dancepoint e.V. |

Kathrin und Christian Adler, das Main-Class-A-Tanzpaar im Boogie Woogie des TSC dancepoint e.V. Königsbrunn nimmt für seinen Sport immer wieder weite Reisen in Angriff. Letztes Wochenende ging es bis nach Moskau. Dort starteten die beiden jungen Tanztalente aus Königsbrunn am 29. Oktober bei einem Ranglistenturnier der World-Masters-Serie für das Deutsche Nationalteam.

In Moskau waren die Brunnenstädter schon mehrfach gestartet. Immer wieder begeisterte sie die Organisation des Turniers in der russischen Hauptstadt. Es wird bei Bühnentechnik und Ausstattung ein enormer Aufwand getrieben und auch das Teilnehmerfeld ist riesig. Tanzsport scheint sich in Russland gerade zum In-Sport zu entwickeln und so wundert es nicht, dass die russischen Boogie-Tänzer dieses internationale Turnier in Moskau gerne nutzen, um sich mit ausländischen Tänzern zu vergleichen.Insgesamt gingen 32 Paare in der Main Class an den Start. Kathrin und Christian Adler schafften es, sich in diesem zahlen- und leistungsmäßig starken Teilnehmerfeld bereits in der Vorrunde in Szene zu setzen und qualifizierten sich direkt für die Finalrunden. In der Endabrechnung erreichten sie dann nach einer soliden Runde im Viertelfinale den 17. Platz und übertrafen damit ihre derzeitige Ranglistenplatzierung.International bereiten sie sich jetzt auf die Weltmeisterschaft am 12. November in Schaffhausen vor, für die sie als eines von drei Paaren in der Main Class für Deutschland nominiert sind. Aus Moskau nehmen sie hierfür wichtige Erkenntnisse mit, um ihre Platzierung weiter zu steigern. National ist 14 Tage später am 26. November mit der Deutschen Meisterschaft im heimischen Clubheim in Königsbrunn der diesjährige Saisonabschluss. Für dieses Highlight gibt es noch Restkarten - alle Informationen finden Sie unter www.tsc-dancepoint.de/dm-sdm-boogie . Im Preis inbegriffen ist der Eintritt für die im Vorfeld stattfindenden Turniere, dem 1. dancepoint Kids Cup und die Süddeutsche Meisterschaft B-Klasse, und die After-Show-Boogie-Party mit DJ Boogieman aus Linz.