Erste Herrenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach festigt Tabellenführung

Einen Auswärtserfolg konnten die Damen des TSV Steppach feiern. Gegen den TuS Fürstenfeldbruck musste die Startpaarung bei ausgeglichenem Spielverlauf bei 1:1 Punkten 9 Holz an den Gegner abgegeben. Dank der überragenden Tagesbestleistung vonmitHolz konnte der TSV das Spiel mitPunkten undfür sich entscheiden.Im Auswärtsspiel trat der TSV Steppach beim SC Vöhringen an. Nachdem die Startspieler bei 1:1 Punkten 24 Holz an den Gegner abgeben mussten, konnte die gut aufgelegte Mittelpaarung beide Mannschaftspunkte gewinnen und den Rückstand in ein Plus von 34 Holz umwandeln. Mit der Mannschaftsbestleistung vonHolz wusstezu überzeugen. Im letzten Drittel entwickelte sich das Spiel zum Krimi. Lag nach 60 Schub der SC Vöhringen klar vorne, kämpfte sich der TSV in Durchgang 3 und 4 wieder zurück. Das glücklichere Ende hatten die Gastgeber auf ihrer Seite, die letztlich durch einen 9-er im letzten Schub das Spiel für sich entscheiden konnten. Das Endergebnis lautetePunkte undHolz für den SC Vöhringen.Im zweiten Auswärtsspiel ging es zu den Sportfreunden des TSV Betzigau. Das Spiel nahm einen ähnlichen Verlauf wie die Begegnung letzte Woche. Nach der Startpaarung 1:1 Punkte, nach der Mittelpaarung 3:1 Punkte, in der Schlusspaarung Spannung bis zum letzten Durchgang. Dieses Mal hatte aber der TSV Steppach das Glück auf seiner Seite. Das Spiel konnte mitPunkten undHolz gewonnen werden. Auffallend war die geschlossene Mannschaftsleistung, fünf Spieler mit 528, 529, 530, 531 und 532 Holz. Tagesbester warmitHolz.Mit einem Start-Ziel-Sieg konnte die zweite Mannschaft ihre Erfolgsserie gegen die TSG Augsburg fortsetzen. Der Startpaarung gelang es, sich einen komfortablen Vorsprung von 2:0 Punkten und 138 Holz zu erspielen. Im folgenden spielte der Rest der Mannschaft das Match sicher nach Hause. Das Highlight der Begegnung war die Tagesbestleistung vonmitHolz. Das Spiel endete mitPunkten undHolz.In dem spannenden Auswärtsspiel auf der Zwei-Bahnenanlage des FC Haunstetten musste sich die dritte Mannschaft nur knapp geschlagen geben. Bei ständig wechselnder Führung war letztlich die geschlossenere Mannschaftsleistung des Gegners ausschlaggebend. Das Endergebnis lautetPunkte undHolz zu Gunsten des FC Haunstetten. Tagesbester warmitHolz.