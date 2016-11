Damen und Herren des TSV Steppach im Gleichschritt: Drei Spiele, drei Siege

Damen Bezirksliga Mitte.

Herren I.

Herren III.

Wieder zurück auf der Erfolgsspur sind die Damen des TSV Steppach. Im Heimspiel gegen den KSC Friedberg konnte die Startpaarung einen komfortablen Vorsprung von 2:0 Punkten und 98 Holz herauskegeln. In einem ausgeglichenen Spiel musste die Schlusspaarung bei 1:1 Punkten nur zwei Holz an den Gegner abgegeben. Das Endergebnis lautetePunkte undzu Gunsten des TSV Steppach. Beste Spielerin beim TSV warmitHolz.Zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter traf der TSV Steppach im Heimspiel auf den SKC Bächingen. Die Gäste schickten gleich zu Beginn ihre schnittbesten Spieler ins Rennen. Der Startpaarung des TSV gelang es bei einem Plus von 53 Holz beide Mannschaftspunkte zu gewinnen. Auch die Mittelpaarung konnte die spannenden Duelle für sich entscheiden und für den Zwischenstand von 4:0 Punkten und 65 Holz sorgen. Die Schlusspaarung knüpfte an die effektive Leistung der Vorgänger an und errang ebenfalls beide Mannschaftspunkte. Mit der Tagesbestleistung vonHolz wusstezu überzeugen. Das Endergebnis lautetePunkte undHolz.Fazit: Der SKC Bächingen war der erwartet schwere Gegner, die einzelnen Duelle verliefen spannender als es der "White Wash" vermuten lässt. Zur Zeit gelingt einfach alles, auch vier Duelle mit unter 11 Holz zu gewinnen. So kann es weiter gehen!Den Anschluss an die Tabellenspitze konnte die dritte Herrenmannschaft im Heimspiel gegen den KSC Friedberg halten. Die Startpaarung musste bei ausgeglichenem Spiel einen knappen Rückstand von 10 Holz hinnehmen. In überzeugender Manier ließ die Schlusspaarung dann keinen Zweifel, wer am Ende als Sieger von der Bahn geht. Aus dem Rückstand wurde ein Plus von 134 Holz. Das Endergebnis lautetPunkte undHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Tagesbester warmit sehr gutenHolz.