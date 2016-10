Damen und erste Herrenmannschaft des TSV Aufgehts Steppach bleiben weiter ungeschlagen

Damen Bezirksliga Mitte.

Herren I.



Herren II.

Auf den Bahnen des FC Stätzling konnte sich die Startpaarung einen Vorsprung 61 Holz bei 1:1 Punkten erarbeiten. Nachdem zwischenzeitlich die Führung auf 43 Holz geschmolzen war, konnte die Schlusspaarung wieder zulegen und letztendlich 56 Holz über die Ziellinie retten. Das Spiel endetenach Punkten beiHolz zu Gunsten des TSV Steppach. Tagesbeste warmitHolz.Auch im folgenden Heimspiel gegen Sport 70 Meitingen konnte die weiße Weste verteidigt werden. Der komfortable Vorsprung der Startpaarung – 2:0 Punkte und 122 Holz – wurde zu einem sicherenSieg bei einem Gesamtergebnis vonHolz ausgebaut. Tagesbeste war diesmalmitHolz.. Zu Gast waren die Sportfreunde vom SKC Haldenwang. Den Grundstein für den Erfolg legte bereits die Startpaarung. Mit der Tagesbestleistung vonHolz wusstezu überzeugen. Ebenfalls sehr gute 579 Holz von Thomas Kempfle führten zu einem Zwischenstand von 2:0 Punkten bei einem Plus von 136 Holz. Im Mittelabschnitt schmolz der Vorsprung zwar auf 111 Holz, nach Punkten jedoch konnte der Gegner mit einem 3:1 auf Distanz gehalten werden. Mit einer souveränen Leistung von je 551 Holz spielten Georg Spengler und Christian Diel den vierten Sieg in Folge nach Hause. Am Ende hieß esundfür den TSV Steppach.Eine schwere Aufgabe hatte die zweite Herrenmannschaft mit dem Auswärtsspiel beim FC Stätzling vor sich, zumal der schnittbeste Spieler Fabian Lange zu ersetzen war. Diese Lücke schlossmit fantastischenHolz, sodass nach den Startspielern ein Vorsprung von 12 Holz bei 1:1 Punkten zu verzeichnen war. In der Mittelpaarung konnten die Weichen weiter in Richtung Sieg gestellt werden. Die Führung wurde auf 3:1 Punkte und 89 Holz ausgebaut. Nachdem es den Schlussspielern gelang, beide Mannschaftspunkte zu gewinnen, war ein Sieg mitPunkten undHolz eingefahren.Fazit: Die zweite Herrenmannschaft ist nun endgültig auf Kurs und die 600-er beim TSV Steppach sind in dieser Saison fest in der Hand der Familie Lange. Nochmals Gratulation zu dem überragenden Ergebnis, Matthias!Eine Übersicht der Tabellen aller Ligen finden Sie unter http://www.mbb-sg.de/system/files/tabelleaktuell.p...