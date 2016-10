Überraschung auf Bayerns Spielplätzen

„Wo kommen die denn her?“, das haben sich wahrscheinlich viele der Spielplatzbesucher in Bayern am Freitag, den 30. September gedacht.Denn über 100 Spielplätze in ganz Bayern wurden mit vielen leuchtend orangen Luftballons mit Postkarten daran geschmückt. Die Postkarten zeigen Situationen aus dem Familienalltag und sollen zum Austausch der Eltern über ihre Erziehungs-Erfahrungen anregen.Im Landkreis Augsburg wurden der Spielplatz in Welden, der Matschspielplatz in Neusäß-Hammel, der Spielplatz im Stadtpark in Gersthofen, der Abenteuerspielplatz in Leitershofen und der Spielplatz in Langweid-Foret mit Ballons geschmückt.Die Aktion wurde vom Projekt ELTERNTALK, einem bayernweiten Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern durchgeführt.ELTERNTALK gibt es bereits seit 2001. Es wird von den bayerischen Ministerien für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und dem Ministerium für Gesundheit und Pflege finanziert. In Bayern gibt es ELTERNTALK bisher in 39 Landkreisen und Städten, jährlich beteiligen sich fast 10000 Eltern daran.So alltagsnah und familienkompatibel wie die Luftballon-Aktion ist auch ELTERNTALK: Anders als bei vielen anderen Vorträgen oder Ratgebern zum Thema Erziehung, gibt es hier keine Expertinnen und Experten, sondern die Eltern profitieren vom moderierten Austausch untereinander. Fragen wie: Ab wann braucht mein Kind ein Handy? Welche Fernsehsendungen sind wirklich für Kinder geeignet? Wie viel Spielzeug ist gut für mein Kind? stellen sich allen Eltern früher oder später.In den Gesprächen geben Mütter und Väter ihre eigenen Erfahrungen weiter und oft ist dabei die Erkenntnis, nicht alleine mit den Erziehungsherausforderungen zu sein, schon eine Erleichterung. Bei ELTERNTALK bekommen Eltern Unterstützung für ihren alltäglichen Erziehungsalltag.Die bayernweite Steuerung übernimmt die Aktion Jugendschutz Bayern e.V. In den jeweiligen Standorten gibt es lokale Ansprechpartnerinnen. Im Landkreis Augsburg wird ELTERNTALK vom Landratsamt Augsburg vor Ort organisiert. Im Landkreis Augsburg werden seit über drei Jahren ELTERNTALKS angeboten.. Interessierte können sich bei Martina Pahl, der Regionalbeauftragen von Elterntalk Augsburg-Land, Telefon 0176/59823326 oder unter elterntalk@frauentreff-welden.de und elterntalk@stadtbergen.de melden. Informationen gibt es auch im Internet unter www.elterntalk.net