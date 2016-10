Solarspeicher-Förderprogramm erst wieder ab 2017 verfügbar

Kostenlose Photovoltaik- und Batteriespeicherberatung im Landratsamt Augsburg

„Die Preise für Batteriespeicher sind in den letzten Jahren massiv gesunken. Immer mehr Eigenheimbesitzer haben die Chance genutzt, die Energiewende in die eigenen Hände zu nehmen. Wer sich eine Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher installiert, macht sich unabhängig von möglichen Strom-Preisschwankungen“, berichtet die Klimaschutzbeauftragte Margit Spöttle. Bereits 50.000 Batteriespeicher sind in Deutschland im Einsatz.Ab Januar 2017 können wieder Förderanträge bei der KfW-Bank gestellt werden. Die Klimaschutzbeauftragte hat auch einen Tipp, wie man die Zeit bis zur möglichen Antragstellung sinnvoll nutzen kann: „Jeder Interessierte sollte in den kommenden drei Monaten seine Photovoltaik-Anlage und das passende Speichersystem planen und sich verschiedene Angebote einholen. Die Kostenvoranschläge können zum Finanzierungsgespräch bei der Hausbank mitgenommen werden. Erst danach erfolgt die Antragstellung bei der KfW.“ Das Förderprogramm der KfW-Bank hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist für Fördermittelzusagen bis einschließlich 2018 angelegt.Für alle Interessierten bietet das Landratsamt Augsburg in Zusammenarbeit mit der Regionalen Energieagentur Augsburg kostenfreie Beratungen bei einem unabhängigen Solar-Experten an. Amfinden den ganzen Tag halbstündige Beratungen zum Thema Photovoltaik und Batteriespeichersysteme statt. Die Terminvergabe erfolgt nach Voranmeldung unter 0821/3102-2222 oder per E-Mail unter klimaschutz@lra-a.bayern.de.