Seniorenunion Augsburg lädt ein:

Seniorenunion lädt ein:

Landesgeschäftsführer Günter Leinfelder: „Die Senioren – Union im Wahlkampfjahr“.



(aue). Auf Einladung der Seniorenunion der CSU Augsburg spricht am Mittwoch, 08. März 2017, 15:30 Uhr der Landesgeschäftsführer der Seniorenunion Bayerns,

Günter Leinfelder von der CSU Landesleitung in München, zum Thema: „ Die Seniorenunion im Wahlkampfjahr“. Die Veranstaltung, welche öffentlich ist,

findet im Rahmen der Monatsversammlungen der Seniorenunion, in der „Neuen Adelheidstube“ Karmelitengasse 9,

gegenüber altes Gefängnis statt.



-------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorenunion lädt ein:

AZ Chefredakteur Walter Roller: “Die Medien im Wandel der Zeit“



(aue). Auf Einladung der Seniorenunion der CSU Augsburg spricht am Mittwoch, 19. Juli 2017, 15:30 Uhr

der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung Walter Roller zum Thema: „Die Medien im Wandel der Zeit“.

Die Veranstaltung, welche öffentlich ist, findet im Rahmen der

Monatsversammlungen der Seniorenunion, in der „Neuen Adelheidstube“ Karmelitengasse 9,

gegenüber altes Gefängnis statt.

