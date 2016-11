myheimat-Tipp: Kennt ihr diese Funktion der myheimat-Leserstatistik schon?

Vor ziemlich genau einem halben Jahr haben wir bei myheimat die neue erweiterte Statistik eingeführt. Diese gewährt einen detaillierten Einblick in die Leserzahlen eurer Leserreporter-Beiträge, um zu erfahren und zu lernen, wie viele Leser ihr aktuell schon erreicht, woher diese kommen und wie ihr noch mehr erreichen könnt.

Wertvolle Informationen der erfolgreichen Bürgerreporter nutzen

Kostenlose Experten-Analyse beantragen

Wer Beiträge bei myheimat veröffentlicht, will natürlich auch gelesen werden. Aus diesem Grund wurde die erweiterte Statistik für euch eingerichtet, dieeinsehbar ist. Alle Erläuterungen zu den Daten und den Funktionen findet ihr in diesem Beitrag:Die neue Detail-Statistik ist direkt in eurem Profil integriert und mit einem Klick erreichbar. Darin erfahrt ihr, woher eure Leser bisher gekommen sind welche Kanäle ihr noch nutzen könnt, um neue Leser zu gewinnen:Ein zentraler Bestandteil der Statistik ist die Auflistung der erfolgreichsten Beiträge und der erfolgreichsten Leserreporter von myheimat.de im jeweils ausgewählten Zeitraum:Der Sinn hinter dieser alle paar Minuten aktualisierten Auswertung ist nicht, euch zu entmutigen oder ggf. in Neid zu verfallen. Es soll lediglich ein Ansporn für euch sein, euch gegenseitig auszutauschen undzu treten.könnt ihr mit mit dem jeweiligen Nutzer Kontakt aufnehmen. myheimat ist nach wie vor auch eine Kommunikationsplattform und soll auch als solche genutzt werden. Sicher haben die myheimatler gerne den einen oder anderen Tipp für euch parat und erklären, warum ihr Artikel oder Foto gerade über die Suchmaschinen oder über soziale Netzwerke so oft aufgerufen wurde.Wenn ihr darüber hinaus den Bedarf habt und noch mehr Tipps wollt, wie ihr mehr Leser für eure Beiträge bekommt, könnt ihr auch einfach rechts auf den Link "" klicken. Dann werden umgehend unsere myheimat-Experten mit euch Kontakt aufnehmen und euch eine detaillierte Analyse und Maßnahmenempfehlungen an euch schicken:Zögert also nicht, dieses tolle Werkzeug zu nutzen und eure Leserzahlen ganz einfach zu erhöhen. Wenn ihr Fragen zur neuen Statistik habt, schreibt sie einfach in den Kommentaren oder als E-Mail an