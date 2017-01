Infoveranstaltung im bfz Augsburg: Berufsbilder Ergotherapeut/in, Physiotherapeut/in, Kinderpfleger/in und Erzieher/in

Augsburg : bfz Augsburg gGmbH |

Das Schulzentrum der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Augsburg veranstaltet am Mittwoch, den 25. Januar 2017 ab 15.00 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den Berufen im Sozial- und Gesundheitswesen.



Wer eine Ausbildung zum/zur

Physiotherapeuten/in,

Ergotherapeuten/in,

Kinderpfleger/in oder

Erzieher/in

beginnen möchte, darf sich gerne über die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und über weitere Themen rund um die Ausbildung informieren.

Es sind noch Schulplätze für den Ausbildungsbeginn im September 2017 frei.



Die Informationsveranstaltung findet in der Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg in Aufgang K statt.

Der Raum K167 befindet sich im ersten Stock.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Kontakt:

Schulzentrum des bfz Augsburg

Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg

Telefon: 0821-40802-344 / -345 / -450

Sie finden uns im Internet unter: www.schulen.bfz.de

Per E-Mail sind wir zu erreichen unter: info@a.bfz.de