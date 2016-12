Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz in Gersthofen

Weihnachtliches Treffen mit musikalischer Umrahmung

Der Gesprächskreis trifft sich seit Juli 2016 in den Räumen des Bayerischen Roten Kreuzes, Daimlerstraße 1 in 86368 Gersthofen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 20. Dezember 2016 statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr im 1. Stock, ein Aufzug ist nicht vorhanden.In diesem Gesprächskreis findet ein vorweihnachtlicher Austausch bei Plätzchen und Punsch statt, kulinarische und literarische Beiträge sind erwünscht.Nähere Informationen erhalten Interessierte auf Anfrage bei der Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2719.