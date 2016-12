Christbaumverkauf in Augsburg: Wo gibt's Weihnachtsbäume zu kaufen?

Bekannt sind mir folgende Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume (starten wohl meist alle erst ab dieser Woche):- Platz vor St. Ulrich- Fuggerei, an den Tagen vor Weihnachten findet dort der Weihnachtsbaumverkauf täglich von 10 bis 18 Uhr statt und zusätzlich vom 12. bis 20. Dezember bei der Fuggerei-Verkaufsstelle an der City-Galerie, wenn man von der Amagasaki Allee her kommt- Forstverwaltung Stadt Augsburg, laut augsburger-allgemeine.de findet der Verkauf am 12. Dezember von 12 - 17 Uhr und am 13. Dezember von 10 –16 Uhr am Forstbetriebshof in der Tattenbachstraße 15, 86179 Augsburg statt- Dehner Lechhausen- Plärrergelände, Kleiner Exerzierplatz. Dieses Jahr noch bis zum 24. Dezember zu den normalen Ladenöffnungszeiten.Wer hat schon mehr Infos, wann wo welcher Weihnachtsbaumverkauf startet? Und wer kann Empfehlungen und Tipps abgeben, wo man wirklich einen frisch geschlagenen Baum ersteht? Woran kann man das eigentlich erkennen? Und wie halte ich den Baum frisch, sodass er nicht schon an Heiligabend beginnt zu nadeln?