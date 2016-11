Prof. Dr. Bernd Faulenbach: Einwandern in die deutsche Geschichte? Zum Umgang mit Geschichte in der Migrationsgesellschaft

Augsburg : Rathaus |

Ergänzender Vortrag von Dr. Christian Gerlinger, Migration bewegt die Stadt Augsburg.



Veranstalter: Gegen Vergessen - Für Demokratie in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Augsburg, dem BayernForum der Friedrich Ebert Stiftung und der Georg-von-Vollmar-Akadiemie



Prof. Dr. Bernd Faulenbach ist Bundesvorsitzender von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. und Hochschullehrer an der Ruhr-Universität Bochum. In vielen Funktionen gestaltet Faulenbach die Erinnerungskultur in Deutschland mit.



Dr. Christian Gerlinger, 46 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Mittelfranken, Studium der Fächer Deutsch und Geschichte an der Universität Augsburg, Promotion im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Von 2002 bis 2013 Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Heinz Paula, anschließend in gleicher Funktion für den Landtagsabgeordneten Herbert Woerlein tätig. Seit 2015 Sachbearbeiter im Sozialreferat der Stadt Augsburg.



Die Veranstaltung soll zum einen den neuen Bundesvorsitzenden mit einem Referat zu einem brisanten Thema vorstellen, gleichzeitig markiert sie auch den Rücktritt des regionalen Sprechers Dr. Bernhard Lehmann und die Vorstellung des designierten Nachfolgers Dr. Christian Gerlinger für die regionale Arbeitsgruppe Augsburg-Schwaben von Gegen Vergessen - Für Demokratie.



Eintritt frei - Spenden erwünscht.