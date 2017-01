Bundesweit zweiter Einsatz der Roadshow zum Thema Integration von Geflüchteten in Augsburg

Seit Mitte Januar ist das Infomobil der Kolping Roadshow zum Thema Integration fertiggestellt und tourt künftig von Berlin bis zur Schweizer Grenze, vom Raum Bremen bis nach München in auffällig leuchtendem Orange quer durch Deutschland. Den bundesweit zweiten Einsatz hat das Infomobil am 28. Januar 2017 in Augsburg.

Wie sensibilisieren wir für die Belange von Geflüchteten und tragen zu ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz bei? Mit dieser Leitfrage ist die Roadshow im Land unterwegs, um möglichst viele Menschen direkt vor Ort auf die Thematik aufmerksam zu machen.Am Samstag, 28. Januar 2017 wird das Infomobil auf dem Gelände des Kolpinghauses in Augsburg (Frauentorstraße 29) von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr besuchbar sein. Dabei hält es für jede Altersgruppe konkrete Angebote bereit: Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden zur Aneignung von Hintergrundwissen über Flucht, Migration und Integration. Es zeigt Beispiele aus der Arbeit mit Geflüchteten, erzählt von gelungener Integration und macht Lust auf mehr. Das Infomobil wird von einer Fachkraft begleitet, die für Fragen rund um die Thematik zur Verfügung steht.Anlass für den Besuch des Infomobils ist die Konferenz der Vorsitzenden der über 100 Kolpingsfamilie und 11 Bezirke im Bistum Augsburg. Die ehrenamtlich für rund 13.000 Mitglieder engagierten Vorstandsmitglieder beschäftigen sich an diesem Tag auch mit dem Thema Inklusion und den anstehenden Sozial- bzw. Bundestagswahlen.Das Kolping Infomobil ist unter der Schirmherrschaft des Kolping Netzwerks für Geflüchtete unterwegs. Die Aktion wird unterstützt und gefördert vom Kolpingwerk Deutschland, dem Verband der Kolpinghäuser und dem Verband der Kolping-Bildungsunternehmen sowie kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union.In der Diözese Augsburg motiviert, unterstützt und begleitet das Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg mit dem Projekt „Fremde werden Freunde“ Ehrenamtliche, die sich für die Integration von Geflüchteten engagieren.Die Kolping Akademie betreibt seit Jahren Migrationsdienste und –beratungen. Zudem führt die Akademie in Schwaben und darüber hinaus Deutsch- und Integrationskurse durch. Anerkannten Asylbewerbern und Geflüchteten bietet die Akademie in seinen Kursen und Maßnahmen der Jugendberufshilfe berufliche und soziale Orientierung und Integration. An mehreren Standorten hat die Kolping Akademie Projekte zur Betreuung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge.Im Jugendwohnheim der Kolping-Stiftung Augsburg wohnen anerkannte Asylbewerber und Geflüchtete. Sie werden durch die Pädagogen im Kolpinghaus Augsburg betreut und bei der Integration begleitet.Unter dem Stichwort „Kolping integriert“ will das Kolpingwerk Deutschland zusammen mit dem Verband der Kolpinghäuser und dem Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Angebote für die Arbeit mit Geflüchteten schaffen. Das Netzwerk verfolgt das Ziel, Geflüchtete – insbesondere unbegleitete Minderjährige – in den vier Säulen Wohnen, Begleiten, Bilden und Zusammenleben zu unterstützen. Das ist nicht nur eine große Aufgabe, sondern ganz sicher auch zwingende Notwendigkeit für die Zukunft Deutschlands. Um Geflüchteten das Ankommen und damit die Integration zu ermöglichen, ist schnelle und konkrete Unterstützung unbedingt notwendig. Nur gute Sprachfertigkeit, kulturelle Kompetenz, berufliche Qualifikation und menschengerechtes Wohnen ermöglichen ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in ihrer neuen Heimat. Die über 2.500 Kolpingsfamilien, über 170 Kolpinghäuser und mehr als 225 regionalen Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland bieten vielfältige Möglichkeiten, um Geflüchteten eine nachhaltige Integration zu ermöglichen.Weitere Informationen: www.kolpingwerk-augsburg.de