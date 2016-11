Wie weiter in der Landwirtschaft?

Vor welchen Weichenstellungen die Landwirtschaft momentan steht, möchte Stephan Kreppold in seinem Vortrag „Landnutzung und Tierhaltung im Spannungsfeld zwischen Qualität und Masse“ darlegen. Kreppold spricht am Freitag, den 25. November 2016, um 19:30 Uhr im Gasthof Hirsch, Rommelsrieder Str.7 in Diedorf-Biburg auf Einladung der Kreisgruppe Augsburg des BUND Naturschutz in Bayern. Er ist Bio-Bauer in Wilpersberg und Sprecher des Arbeitskreises Landwirtschaft des BUND Naturschutz in Bayern. Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen, um eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des BUND wird gebeten, unter Tel. 0821/37695 oder bn_kg_augsburg@augustakom.net. Der Eintritt ist frei.