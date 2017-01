Augsburg : Zeughaus - Reichlesaal |

Am Dienstag, den 14. März 2017, findet die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Augsburg des BUND Naturschutz in Bayern e.V. statt. Alle Mitglieder sind in den Reichlesaal im Zeughaus um 19:00 Uhr eingeladen. für den Höhepunkt des Abends wird Dr. A. Fleischmann (Mitglied im Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben, Bot. Sammlung München) sorgen mit seinem Vortrag über „Wildbienen .