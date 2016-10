Augsburger Herbstvogelmarkt

Augsburg : Augsburger Vogelmarkt |

Augsburg: TSV Turnhalle Kriegshaber





am Sonntag den 23.10.16 von 8:00 - 10:30 findet Augsburg/ Kriegshaber

in der Turnhalle des TSV Kriegshaber am Kobelweg 64 ein Vogelmarkt statt.

Züchter aus Nah u. Fern bieten hier ihre Tiere an, wobei es sich überwiegend

um hiesige Nachzuchten handelt.

Die Sparte reicht dabei vom kleinen Zebrafinken über die verschiedensten

Sitticharten, Kanarien und Exoten bis zum Papagei. Auf der Angebotspalette

stehen auch Futtermittelmischungen und sonst noch alles zum Hobby dazugehört.

Jedoch nicht nur das Anbieten oder der Erwerb von Tieren begründet die

Beliebtheit der Augsburger Vogelbörse, sondern auch das züchterische Gespräch,

Erfahrungsaustausch, Kontaktpflege etc. Wer in die Welt der Vogelliebhaber einsteigen

möchte, findet hier sicherlich kompetente Ansprechpartner und hilfreiche Tips.

vom Vogelschutz-und Zuchtverein Augsburg-Stamm e.V.