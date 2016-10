Das Effizienz-Förderprogramm der Stadtwerke Augsburg: Bis zu 1.050 Euro: Stadtwerke fördern effizientes Heizen

Die Teilnahme am Effizienz-Förderprogramm ist einfach: Zunächst werden Hausbesitzer und Bauherren von einem Fachberater der Stadtwerke Augsburg umfassend über den Einsatz von Erdgas in Verbindung mit innovativen Umwelttechniken informiert, es wird gemeinsam ein persönliches Energiekonzept erstellt und der Förderbetrag ermittelt. Nachdem der Hausanschluss fertig ist, werden die Förderschecks aktiviert. Der Fachberater ist während der Umsetzung des Energiekonzeptes der persönliche Ansprechpartner zu allen Fragen in Sachen Umwelttechnik und Versorgungsanschluss.Weitere Informationen im Internetoder imder Stadtwerke Augsburg am Hohen Weg.Stadtwerke AugsburgHoher Weg 186152 AugsburgTelefon: 0821 65000