Vortrag „Auf der Suche nach Wahrheit – Wo können wir sie finden?“ von Sebastian Amling im Zeughaus

Vielen Menschen drängen sich immer wieder Fragen des Lebens auf, auf die sie noch keine wirklich befriedigende Antwort finden konnten. Dieses Drängen ist ein innerer Vorgang beim Menschen, den man auch als „Suche“ bezeichnen kann.Wie können wir erkennen, ob eine gefundene Antwort (auch tatsächlich) der Wahrheit entspricht? Was ist Wahrheit überhaupt, und warum lohnt es, sich damit zu beschäftigen?Der Vortrag beschreibt in einem kurzen Einführungsteil die eigene Suche des Vortragenden auf Antworten nach Grundfragen des Lebens und welche große Hilfe dabei das Buch „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin für ihn ist. Dieses Werk besteht aus 168 aufeinander aufbauenden Einzelvorträgen, die in drei Bänden zusammengefaßt sind und dem ernsthaft Suchenden schlüssige Antworten bieten. Nach dem Einführungsteil endet der Vortrag mit einer Lesung aus der Gralsbotschaft.9,– EUR (ermäßigt 5,– EUR für Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte)