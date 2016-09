Vorteilspack live

Augsburg : Neruda Kulturcafe |

Die Instrumente und Stimmen von Vorteilspack sind ineinander verwoben wie die Muster ihrer Strickpullover. Jeder der vier jungen Musiker lässt sein Musikverständnis, seine Kreativität und etwas von sich selbst mit einfließen. Das entstandene Gewebe lässt sich kaum in Worte fassen, es ist spontan, leicht, frei und doch so komplex, vielschichtig und perfekt aufeinander abgestimmt. Unkonventionelle Spannungsbögen, dreistimmiger Gesang und eine abwechslungsreiche Instrumentierung, die von klassischer Klarinette bis hin zu psychodelischen Goa-Sounds reicht, sind Merkmale davon.Vorteilspack spielt mit den Gegensätzen der Musik und schafft einen Bann, eine Traumwelt, in der sich Band und Publikum verlieren. „Dreamconstruct“ nennt sich auch das zweite Album, das die Band im August 2015 veröffentlichte. Sueddeutsche Zeitung am 10.12.2015:„..Mal klingt das, als hätte man den Kings Of Convenience ihre Gefälligkeit ausgetrieben, mal scheint diese Musik einen progressiven Geist à la Pink Floyd zu atmen.“