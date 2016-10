LUZ AMOI - Horch mal zu!

"Bald ist Weihnachten", ein Konzert von Luz Amoi am Samstag, 03. Dezember 2016, Beginn 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Geist, Augsburg-Hochzoll

Luz amoi - Horch zu!Luz amoi, das sind fünf Vollblutmusiker der Extraklasse aus Freising, die mit traditionellen Instrumenten Volkmusik machen in neuen ungewohnten Arrangements, voller Schwung und Freude an der Musik, wie man es selten hört und eigentlich nur genießen kann.Während sie in Freising und Umgebung bis rein nach München und hinüber nach Innsbruck gut bekannt sind, wurden in Augsburg noch nicht so viele Menschen auf diese Gruppe aufmerksam. Letztes Jahr im Advent war Luz Amoi zum ersten Mal in Hochzoll in der Pfarrkirche Hl. Geist und man sah nur Begeisterung in den Gesichtern der Zuhörer nach diesem unvergesslichen Erlebnis.Als sie dann dieses Jahr im Sommer in Augsburg im Parktheater ihr Jubiläumsalbum zum 10jährigen Bestehen der Band vorstellten, war das Theater dann schon gut gefüllt. So langsam spricht es sich auch in Augsburg herum, dass da eine ungewöhnliche Gruppe mit guter Musik kommt. Musik mit Herz und Rhythmus, Texte mit Augenzwinkern und Gefühl, ein Mix aus Stubnmusi und internationalen Einflüssen, das ist Luz Amoi.Diesen Advent werden sie wiederkommen zu uns nach Hochzoll, in die Pfarrkirche Hl. Geist und ihre neue Weihnachts-CD vorstellen, mit Sicherheit wieder ein Genuss für Auge und Ohr.Karten gibt es im Pfarrbüro im Vorverkauf, an der Abendkasse und bei eventim und Ticketservice Augsburg.