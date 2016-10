HORIZONT & friends - WINTERTOUR 2016 - Lange Shopping-Night

Traditionell geht HORIZONT & friends seit Jahren auf WINTERTOUR.Start ist wie jedes Jahr bei der Langen Shopping-Night auf dem Kinderweihnachtsmarkt auf dem Moritzplatz in Augsburg.Schauen Sie vorbei und genießen in dem Trubel der Shopping-Night weihnachtliche Musik und stimmen sich auf die kommende Adventszeit ein.Weitere Termine der WINTERTOUR 2016:4. Dezember ab 16 UhrWaldweihnacht auf Gut Mergenthau11. Dezember ab 19 UhrFinale des Haunstetter Christkindlmarkt beim Gasthaus Settele18. Dezember um 10.30 UhrFamiliengottesdienst in St. Felicias / Bobingen18. Dezember um 18 UhrWeihnachtskonzert in der Hessingkirche / Göggingen30. Dezember ab 19 UhrWinterglühen auf dem Rathausplatz / GersthofenMehr zu HORIZONT & friends finden Sie hier