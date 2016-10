HORIZONT & friends - WINTERTOUR 2016 - Haunstetter Christkindlmarkt beim Gasthaus Settele

Eine weitere Station der diesjährigen WINTERTOUR 2016 von HORIZONT & friends ist am Sonntag, 11. Dezember das Finale des Haunstetter Christkindlmarktes beim Gasthaus Settele.Schauen Sie vorbei und genießen Sie weihnachtliche Musik und stimmen sich auf die Adventszeit ein.Weitere Termine der WINTERTOUR 2016:18. Dezember um 10.30 UhrFamiliengottesdienst in St. Felizitias / Bobingen18. Dezember um 18 UhrWeihnachtskonzert in der Hessingkirche / Göggingen30. Dezember ab 19 UhrWinterglühen auf dem Rathausplatz / GersthofenMehr zu HORIZONT & friends finden Sie hier.