Geistliche Abendmusik

Augsburg : St. Lukas |

Herzliche Einladung zur

Geistlichen Abendmusik



in der Firnhaberau



Ausführende:



Aurelia-Streichquartett

Chor der St.-Lukas-Gemeinde Augsburg

Chor der Philippus-Gemeinde Westheim.



Voraussichtliches Programm:

Crocker, Gloria Dei Patris

Gerlitz, Du bist ewig

Rutter, Gott sei stets in mir

Strauch, Meine Zeit ruht in Deinen Händen

Schubert, Du bist die Ruh

Fauré, In paradisum

Williams, Tief liegt des Todes Schatten

Strawinski, Pater noster

Scholefield, Der Tag mein Gott

Rutter, A Clare Benediction

Mozart/Donelli, Song of Peace.

--------------------------------------------------------------

Eintritt frei. Spenden sind gerne erwünscht.