„Die Unerwünschten“ – Zwangsvertreibung von Roma: Ausstellung in der Stadtbücherei Augsburg – Vernissage am 17. November

Weltweit wird die ethnische Minderheit der Roma diskriminiert. Durch Zwangsräumungen und -umsiedlungen werden Roma-Familien gezwungen, unter menschenunwürdigen Bedingungen zu leben. Mit verschiedenen Medien vermittelt die Ausstellung einen Einblick in die Situation von Roma-Familien in Rumänien und Italien. Die Ausstellung ist vom 15. November bis zum 9. Dezember während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen (Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr).Diefindet amvon „The Glasses“ statt.von der Diakonie Augsburg und die Studentin, die vor Ort in Rumänien war, eröffnen die Ausstellung und führen ins Thema ein.Passend zur Ausstellung gibt es ameineliest aus ihrem Buch. Als Dolmetscherin und Beraterin begleitet die Berliner Autorin rumänische Migranten. Ihre Dokumentation macht die Lage und den Grad der Diskriminierung von Roma deutlich, die in Deutschland leben.Weitere Infos zu Amnesty in Augsburg: www.amnesty-augsburg.de