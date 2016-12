myheimat-Wichteln 2016: Vielen Dank fÃ¼r die kÃ¶stliche Ãœberraschung!

Das Tolle an den Gewürzen ist jedoch, dass alle Produkte und Zutaten aus dem Gebiet Sri Lankas stammen, das 2004 von einem Tsunami besonders getroffen wurde. Bis zu 38.000 Menschen verloren laut Schätzungen ihr Leben. Die Erlöse für die von einer Schülerfirma der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen vertriebenen Produkte gehen zu 100% an das Hilfsprojekt ". Ein schöner vorweihnachtlicher Gedanke!Zu guter letzt enthielt mein Wichtelpaket noch einen Kaffeebecher in Form eines Kameraobjektivs. Ein ausgefallenes Geschenk, das mir in der kalten Jahreszeit viele warme Momente bescheren wird.Ich sage herzliches Dankeschön an meinen myheimat-Wichtel und eine schöne Weihnachtszeit!