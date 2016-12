Herr Todt bringt Kultur in die Stadt

Dank Herrn Todt kam die



Hl. Nacht in die Brunnenstadt





Die Hl Nacht von Thoma kam Dank des



Königsbrunner Kulturreferenten Todt



in die Brunnenstadt Königsbrunn und wurde zum



Erlebnis für etwa hundert teils betagte



Zuhörer. Der vom Stadttheater Ingolstadt



bekannte Schauspieler Peter Greif bemühte sich



seine Mundart an die Legende von Ludwig Thoma anzupassen, was nur bedingt gelang. Das Gesangduo welches die Legende der Weihnachtsgeschichte musikalisch umspannte gab der Veranstaltung eine besondere Note, wenngleich nur der weibliche Part des Duos verständlich zu Gehör gebracht wurde. Dem männlichen Part des Duos gelang es nicht seine Mundart dem Königsbrunner Publikum zu übermitteln, was aber nicht unbedingt ihm anzulasten ist, da das Gesangsduo von der östlichen Seite der Sprachengrenze des Lechs angereist war. Hatte man vor der Veranstaltung Bedenken das es einen frieren würde, so war man nach der Veranstaltung froh, das einem der "Hintern" nicht verbrannte. Aber allen Recht getan ist eine Kunst die Niemand kann. Alles in allem aber eine gelungene Auftaktveranstaltung der Serie "Kulturreferent Todt lädt ein". Weiter so, Kultur ist eine wichtige Lebensader für eine aufstrebende Stadt wie Königsbrunn.





Kurt Aue, ehem. Königsbrunner Kreis - und Stadtrat, jetzt Augsburg Haunstetten.

Gefällt mir