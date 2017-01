Beiträge des Monats Dezember 2016 aus Deutschland

Eine bunte Vielfalt an Beiträgen hatte der Dezember 2016 zu bieten. Im letzten Monat des Jahres beschäftigten sich die Bürgerreporter nicht nur mit Vereinen und Veranstaltungen. Vor allem Weihnachtswünsche und Grüße zum neuen Jahr verbreiteten sich auf myheimat. Heraus kamen viele, tolle Beiträge, die es wert sind, gelesen zu werden. Viele Artikel wurden auch angereichert mit bunten Bildern. Ein toller Lesestoff für die kalten Tage.

Diese 10 Beiträge wurden im Dezember 2016 besonders gerne gelesen:

Für euch haben wir die zehn Beiträge herausgesucht, die von den myheimatlern im Dezember 2016 gern gelesen wurden. Damit soll der Fokus auf die Artikel gelegt werden, die besonders viele Leser erreicht haben. Um wieder eine interessante Vielfalt an Beiträgen zu erhalten, ist pro Leserreporter nur ein Beitrag vertreten. Wer sich also am Wochenende noch mit etwas Lesestoff versorgen möchte, wird hier garantiert fündig.Wenn auch Sie gerne eigene Texte verfassen und ihre Gedanken mit der Community teilen wollen, danneinfach auf myheimat.de und: Über eine besondere Veranstaltung schreibt Thomas Rank. Im nächsten Juli kommen die bekannten Scorpions nach Ulm. Noch gibt es Karten für das Schwörfestival.: Karl-Heinz Mücke unterhält uns mit seinem Beitrag über sein Wichtelgeschenk. Neben Schokolade gab es für den Bürgerreporter auch einen feinen Tropfen Whisky. Über dieses tolle Geschenk freute sich nicht nur er selbst. Mit ihm freut sich auch die myheimat-Community.: Werner Jung regt mit seinen Worten passend zum neuen Jahr zum Nachdenken an. Das spiegelt sich auch in den vielen Kommentaren der myheimat-User wider.: Barbara Steffens hat sich für ihre Weihnachtsgrüße an die myheimatler etwas ganz besonderes ausgedacht: Verpackt mit einer süßen Tradition aus ihrer Kindheit bringt sie ihre Leser zum Schmunzeln.: Eine Ära geht zu Ende! Sebastian Petermann berichtet ausführlich darüber, dass am Bahnhof Euskirchen keine Güterzüge mehr rollen werden. Ergänzt hat er seinen Beitrag mit ausdrucksstarken Bildern vom Geschehen.: Stefan Jesberg erzählt in seinem Beitrag von einem etwas anderen Weihnachtsbaum, den der Tauchsportclub Marburg feierlich aufstellt. Dieser fand im Niederweimarer Baggersee seinen Platz.: Hinter dieser Überschrift verbirgt sich ein Beitrag von Sabine Pollok aus Dillingen. Sie schreibt über die Hunde und Katzen im Tierheim Höchstädt. Leider haben sich die Tiere einen Pilz eingefangen und wollen die ganze Sache so überhaupt nicht verstehen. Eine unterhaltsame Lektüre für alle Tierfreunde unter uns!: Einen sportlichen Beitrag trägt Helga Mohm in diesem Monat bei. Sie informiert ihre Leser über ein spannendes Eishockeyspiel zwischen dem EV Königsbrunn und dem ESV Buchloe. Untermalt hat sie ihren Artikel mit Bilder von dem brillanten Sieg der Mannschaft von Andy Römer!: Österreichs geht wieder auf die Suche nach einem neuen Topmodel und Helmut Bachliner berichtet über einige deutsche Teilnehmer bei der Topmodel Wahl. Platz 6 und 7 konnten zwei Mädels aus Bayern für sich beanspruchen.: Passend zu Weihnachten informiert Thomas Jacobi seine Leser über das alljährliche Jahresabschlusskonzert des Bergmusikkorps "Frisch Glück" Annaberg-Buchholz/Frohnau e. V.. Die bunten Bilder geben dem Leser einen Eindruck von dem musikalischen Feuerwerk.